10 collants grande taille fantaisie avec de la couleur oh yeaaah

Les collants colorés en grande tailles sont des perles rares.

Déjà que ce n’est pas simple de trouver un collant tout simple quand on dépasse le 46, alors toute fantaisies et encore plus en couleurs, nous savons toutes à quel point c’est exceptionnel.

Pourtant on arrive à en trouver, des collants unis simple surtout, mais aussi quelques imprimés.

Voici donc 10 collants grande taille colorés pour que cet hiver soit un peu plus fun !

Hey, si vous connaissez d’autres boutiques qui ont des collants avec de la couleur, dites le nous s’il vous plait.