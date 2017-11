Mode grande taille : Pantalons grande taille esprit festif

Pour les fêtes, on pense souvent robes de soirées, jupes et pourtant le pantalon est une possibilité tout aussi intéressante, confortable et plus adaptée aux temps frisquets de fin décembre.

Le pantalon peut être fun, doré, à sequins, large, coloré… bref le choix est vaste et les pantalons festifs sont idéaux pour les fêtes et aussi pour une soirée entre amis, en club et simplement pour sortir le soir.

Voici donc 10 pantalons grande taille pour faire la fête :