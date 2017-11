12 photos de rondes qui prouvent que le tutu c’est aussi pour les grosses

Le tutu fait partie de ces incontournables mode qui font parler beaucoup dès qu’il s’agit de grande taille, et pas toujours en bien.

Il y a quelques jours j’ai proposé une sélection de tutu grande taille et certaines réactions sur Facebook ont été négatives, voir virulentes !

Eli “çà grossi le largue ?”

Liliane “Pas très flatteurs ces tutus !“

Renee “Pas jolie cela avantage pas.”

Annie “Ça ne met pas les rondes en valeur“

Laure “Je trouve ça horrible que ce soit chez les rondes , les maigres , les enfants c’est tout simplement pas beau on est pas sur une scène en train de danser le lac des cygnes et on n’est pas non plus des princesses“

Cécile “Ronde ou mince en tutu ce n est pas joli 😳“

Maryse “un chou a la chantilly !“

Sandrine “Ridicule !“

Marie José “Non ,vraiment ! vous êtes sérieux !!!“

“Mauvais goûts“

Mafoata “Dégoût“

On a beau parler d’estime de soi et d’acception, il y a encore du travail à faire pour faire changer les mentalités et le regard de pas de monde, y compris des rondes sur elle-même.

Heureusement de nombreuses femmes se libèrent de cette pression et osent faire ce qui leur plaît, comme par exemple porter un tutu même de jour.

Ces femmes sont de plus en plus nombreuses et de toutes les tailles, et voici 12 de ces beautés qui portent le tutu avec classe et brio, n’en déplaise à certaines …

1. Audrey de Big or not big



Elle porte un tutu de Asos pour son look French Curves Rock’n tutu

2. Chastity de Garnestyle

Elle porte une superbe jupe tutu rose fuschia de Fanfaronada pour son “celibrity style capture”



Meagan porte le fameux tutu de Society Plus pour son look Winter Queen

C’est aussi elle qui porte le tutu de la première image, avec le superbe graffiti d’ailes multicolores.

4. Nell de Curves cupcakes et stilettos

Un tutu diy magnifique en blanc

5. Jessica de Life and style of Jessica

Elle porte un des fameux tutu de Society Plus

6. Assa Cisse de Curves & Curls

Elle a trouvé son tutu sur Etsy





Elle porte un tutu Chichi London de Asos pour son look Fleur d’Automne

Et encore un tutu de Society Plus



Tutu Asos pour le French curves hors série : Le tutu

10. Chloë de Le blog de Neïko



Une robe bustier de Kiabi pour un effet tutu

11. Sihem de Curvy Mood

Son tutu est un DIY, faiy maison.

Alors le tutu, vous oseriez ?