Ashley Graham, puissante, forte et sexy pour le magazine Love

Ashley Graham revient pour une troisième fois dans la calendrier de l’avent du magazine Love.

Après avoir été la sensualité à l’état pur, ou encore avoir joué les Jessica Rabbit ultra sexy , le magazine Love nous permet de découvrir une autre facette du top model, celle qu’une femme de caractère, forte, confiante, endurante et toujours sexy !

Ce calendrier de l’avent a pour but de célébrer les plus belles femmes du monde, et oui il y a une mannequin Plus dans le lot, une seule, mais bon un jour peut-être plus.

Le jour 1, on a eu droit à une compilation des toutes les vidéos

Mais le jour 2 c’est Ashley qui a vraiment ouvert la danse et fait sensation.

Bon le jour 3, la vidéo d’Emily Ratajkowski mangeant des pâtes n’a peut-être pas envoyé le meilleur message, mais ici on a décidé de se concentrer sur le superbe jour 2.

Wonder Woman en action… ah non c’est juste l’entraînement d’Ashley Graham

Aux côtés de la mannequin Plus, on retrouve aussi Kendall Jenner, Slick Woods, Bella Hadid, Karlie Kloss, Winnie Harlow… en tout 31 mannequins en sueurs, faisant du sport misent en image par Phil Poynter.