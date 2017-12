Danielle Brooks est à la une du magazine In Style

Danielle est à la Une et elle entre aussi dans la catégorie “Badass Women” qui célèbre les femmes qui ont une voix, défi les idées préconçues et sont aussi exceptionnellement cool, Miss Brooks est définitivement tout cela !

Elle en profite pour expliquer pourquoi elle ne fait pas de résolutions de fins d’années et aussi parler de ses buts.

Comme elle est définitivement une méga “badass”, elle pose dans une tenue qui pour certaines serait juste un scandale et à ne pas porter avec son gabarit, oui elle porte un bustier court et un leggings, et elle est sublime.



“Franchement, une grande partie de mon but quand j’étais plus jeune était lié avec le poids. J’arrivais souvent à passer sous les 90kg (200 livres) ou des tailles de vêtements à deux chiffres (le 10 étant un 40). Mais comme je suis devenue plus vieille, j’ai commencé à me rendre compte que ces accomplissements superficiels ne sont pas la vie. Maintenant je pense plutôt, “je veux être plus saine et plus forte.” Si je me sens puissante, qui se soucie si je suis une taille 14 ou 16 (44 ou 46) ?“

