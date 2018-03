25 maillots de bain grande taille dans tous les styles et couleurs

Les nouvelles collections de maillots de bain grande taille sont arrivés, c’est le moment de regarder ce que cet été nous réserve.

Les plus aventureuses oseront le bikini grande taille comme ces femmes, mais il y a aussi pleins de maillots une pièce et des modèles qui changent du classique et monotone une pièce noire.

On ose la couleur, les découpes, les lacets et les transparences, c’est le moment d’oser et de s’amuser en choisissant un maillot qui nous donnent le sourire et nous donnera du style sous le soleil.

C’est parti pour une sélection de 25 maillots de bain grande taille :

Quel est votre style ?