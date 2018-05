Bikini grande taille : Été 2018

Tout le monde parle du hashtag #ObjectifBikiniFermeTaGueule, oui, mais où on les trouve ces bikinis ?

Oui parce que si presque toutes les boutiques grandes tailles proposent maintenant au moins un maillot de bain, les bikinis ne sont pas encore partout.

Pourtant, ceux qui ont compris que nous aussi on a envie de profiter du soleil, que ronde ou pas on peut porter un maillot de bain 2 pièces et qu’on n’a pas toute envie du même modèle sont là.

D’ailleurs voici 10 propositions de haut de bikini (certains avec le bas aussi), que ce soit du classique noir ou coloré.