Wooooo ! Lizzo est à croquer dans la nouvelle campagne d’Absolut juice #GetJuicy

Avez-vous vu la nouvelle campagne de la maque de Vodka Absolut ?

Attention, quand ils lancent une nouveauté, ils le font et en grand.

Absolut a fait appel à la talentueuse, pulpeuse et juicy Lizzo pour sa nouvelle campagne : Absolut Juice

Cela donne deux vidéos de 30 secs ( beaaauuuucoup plus que l’apparition de Beth pour Calvin Klein) pleines de peps, d’humour et de couleurs

Il faut dire que la chanson « Juice » de Lizzo tombe à pic.

Et franchement qui mieux qu’elle pour incarner une boisson qui semble gourmande, juteuse, sucrée, pleine de peps que la belle qui personnifie déjà tout ça.

« Quand j’ai entendu qu’Absolut allé lancé un produit nommé « Absolut Juice », c’est comme s’il avait fait le produit pour moi ! C’est un honneur de célébrer le succès de mon premier single avec le lancement du nouveau produit d’Absolut, c’est presque trop parfait » a déclaré Lizzo à la presse

Je trinque donc à la santé de Lizzo qui en plus de faire une pub en étant sexy comme toujours (oui je suis fan, pas vous ?) a réussi à mettre deux autres pulpeuses dans la campagne.

Je dis bien des pulpeuses, des femmes rondes tout en courbe, pas comme chez Zara (pour ceux qui suivent …)

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ce n’est pas une, mais deux campagnes pour lesquels la chanteuse Lizzo est associée à la marque.

Il suffit de voir le tweet de Lizzo pour comprendre que l’ambiance était bonne sur le tournage

What tastes like strawberries and has apple bottoms? ?????????????????????? NEW ABSOLUT JUICE BITCH!

This is the beginning of a ABSOLUTELY juicy friendship… #getjuicy @ABSOLUTvodka_US pic.twitter.com/LF9TBKTBi2 — |L I Z Z O| (@lizzo) July 17, 2019

Cela fait plaisir de voir une marque, pas spécialement pour les rondes, qui apprécie Lizzo pour ce qu’elle est, travaille avec elle en la mettant en avant de façon authentique et sans filtre sur ce qu’elle est.

Allez, vous prendrez bien un petit verre de Lizzo, pommes ou fraises ?

P.S. Si quelqu’un trouves d’où viens son super bikini fraises, ce serait vraiment chouette de le dire en commentaire.