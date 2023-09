Le parcours pour devenir mannequin grande taille en France

Dans le monde de la mode, les mannequins grandes tailles gagnent de plus en plus du terrain. Les marques et créateurs sont désormais à la recherche de visages et de silhouettes nouvelles pour promouvoir leurs collections et vêtements destinés aux femmes et hommes aux courbes généreuses. Si vous rêvez de devenir mannequin grande taille, voici quelques conseils et astuces pour vous aider dans votre démarche.

Comprendre le métier de mannequin grande taille

Avant de se lancer dans cette carrière, il est essentiel de bien comprendre ce que signifie être un mannequin grande taille. Contrairement aux idées reçues, cela ne concerne pas uniquement les personnes en surpoids ou obèses. En effet, les mannequins grandes tailles peuvent avoir des morphologies très variées, allant de la taille 42 à la taille 50 et plus.

Le métier consiste principalement à promouvoir des vêtements et accessoires de mode adaptés aux personnes ayant une morphologie similaire. Cela peut passer par des photos, défilés, catalogues, publicités ou encore des apparitions lors d’événements organisés par la marque pour laquelle ils travaillent.

Vous l’avez compris, le mannequinat grande taille est une belle révolution dans la fashion sphère.

Connaître les critères requis pour devenir mannequin grande taille

Pour réussir dans ce domaine, il est important de remplir certaines conditions et d’avoir certaines qualités. Voici quelques critères à prendre en compte :

La taille : Les femmes doivent généralement mesurer au minimum 1,70 m et les hommes 1,80 m. Cependant, ces exigences peuvent varier d’une agence de mannequin à une autre.

: Les femmes doivent généralement mesurer au minimum 1,70 m et les hommes 1,80 m. Cependant, ces exigences peuvent varier d’une agence de mannequin à une autre. Le poids : Contrairement aux mannequins classiques, il n’y a pas de norme stricte concernant le poids pour les mannequins grandes tailles. Toutefois, il est recommandé d’avoir un IMC (Indice de Masse Corporelle) normal ou légèrement supérieur à la normale.

: Contrairement aux mannequins classiques, il n’y a pas de norme stricte concernant le poids pour les mannequins grandes tailles. Toutefois, il est recommandé d’avoir un IMC (Indice de Masse Corporelle) normal ou légèrement supérieur à la normale. L’âge : La majorité des mannequins grandes tailles ont entre 18 et 30 ans. Néanmoins, certaines marques recherchent également des modèles plus âgés pour représenter leur clientèle.

: La majorité des mannequins grandes tailles ont entre 18 et 30 ans. Néanmoins, certaines marques recherchent également des modèles plus âgés pour représenter leur clientèle. Le charisme et l’aisance devant la caméra : Ces qualités sont indispensables pour réussir dans ce métier. Le mannequin doit être capable de poser avec naturel et d’exprimer différentes émotions à travers son visage et son corps.

Si vous possédez ces critères pour devenir mannequin grande taille, ne vous retenez pas ; vous avez de grandes chances de réussir dans le milieu.

Se préparer pour intégrer le monde du mannequinat grande taille

S’entretenir physiquement

Il est crucial pour un mannequin grande taille de prendre soin de son apparence et de sa santé. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont à privilégier. De plus, il est important de bien s’hydrater et de prendre soin de sa peau, ses cheveux et son corps en général.

Travailler son book

Un book professionnel est essentiel pour se faire repérer par les agences et marques. Il doit contenir des photos de qualité mettant en valeur votre silhouette, votre visage et vos atouts. N’hésitez pas à investir dans un shooting avec un photographe professionnel afin d’obtenir des clichés variés et réussis.

Développer ses compétences et connaissances

Il est important de se former en continu pour améliorer ses compétences et évoluer dans ce métier. Vous pouvez suivre des cours de pose, de maquillage, de coiffure ou encore apprendre à défiler sur un podium. De plus, il est recommandé de s’informer régulièrement sur l’actualité de la mode grande taille, les tendances et les créateurs incontournables du secteur.

Développez vos compétences pour exceller dans ce domaine ; sachant que les grandes marques Nike et Victoria Secret s’intéressent aux mannequins grande taille.

Trouver une agence spécialisée et se faire connaître

Intégrer une agence de mannequin grande taille est un atout majeur pour développer sa carrière. Ces agences ont généralement des contacts privilégiés avec les marques et peuvent vous proposer des contrats intéressants. Pour cela, renseignez-vous sur les agences reconnues dans ce domaine et envoyez-leur votre book ainsi qu’une lettre de motivation expliquant votre démarche.

En parallèle, n’hésitez pas à participer à des castings, concours et autres événements liés au mannequinat grande taille. Cela vous permettra de gagner en visibilité et d’étoffer votre CV.

Enfin, les réseaux sociaux sont un excellent moyen de se faire connaître et repérer par les professionnels. Créez-vous un compte dédié à votre activité de mannequin sur des plateformes telles qu’Instagram ou Facebook et partagez régulièrement des photos de qualité ainsi que des informations sur votre parcours et vos projets.

Soyez persévérant et restez authentique

Devenir mannequin grande taille peut prendre du temps et demander beaucoup d’efforts. Ne vous découragez pas face aux refus ou aux critiques et continuez de travailler pour atteindre vos objectifs. Gardez en tête que le monde de la mode évolue constamment et que les marques sont toujours à la recherche de nouveaux talents et de diversité. En étant true to yourself et en faisant preuve de détermination, vous aurez toutes les chances de réussir dans cette voie passionnante et enrichissante.