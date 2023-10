Les mannequins rondes : une révolution dans le monde de la mode

Dans l’univers impitoyable de la mode, les mannequins sont souvent cantonnés à un seul type de morphologie : le « size zero », autrement dit, très mince. Pourtant, depuis quelques années, on assiste à une véritable révolution avec l’émergence des mannequins rondes. Ces modèles aux courbes généreuses bousculent les codes établis et redéfinissent les standards de beauté. Découvrons ensemble les pionnières de ce mouvement et leur impact sur le secteur.

Des modèles qui cassent les stéréotypes

Auparavant, les mannequins grande taille étaient marginalisés et ne figuraient que rarement dans les campagnes publicitaires ou sur les podiums. L’arrivée de mannequins comme Precious Lee ou Alva Claire a contribué à changer cette perception. Ces femmes assumées ont réussi à s’imposer dans un milieu qui ne leur était pas forcément destiné. Grâce à leur volonté et leur ténacité, elles sont aujourd’hui des icônes de la mode et du body positive.

En même temps, il existe des critères à remplir pour devenir mannequin grande taille.

L’essor des marques spécialisées

Face à cette demande croissante pour des vêtements plus adaptés à toutes les morphologies, de nombreuses marques se sont lancées sur le créneau des tailles plus généreuses. Certaines d’entre elles proposent même uniquement des collections pour mannequins rondes. Ce marché en pleine expansion prouve que les consommatrices attendaient cette diversification depuis longtemps.

Des collaborations prestigieuses

Certaines marques ont même décidé de faire appel à des mannequins rondes pour leurs campagnes publicitaires, comme par exemple Ashley Graham qui a posé pour Calvin Klein ou encore Tara Lynn pour H&M. Même Victoria Secret a intégré le milieu à un moment.

Ces collaborations ont permis de mettre en lumière ces femmes talentueuses et d’offrir une nouvelle vision de la mode plus inclusive.

Un choix de vêtements élargi

Aujourd’hui, il est beaucoup plus facile pour une femme ronde de trouver des vêtements tendance et adaptés à sa silhouette. Les enseignes proposent désormais des articles allant jusqu’à la taille 60, ce qui était impensable il y a quelques années. Il est enfin possible de s’habiller avec style quelle que soit sa morphologie et sans être obligée de se cantonner aux rayons spécialisés.

Les défilés haute couture : un terrain de jeu pour les mannequins rondes

Les podiums, autrefois réservés aux mannequins filiformes, se sont progressivement ouverts aux rondes. Ainsi, on peut désormais voir des femmes pulpeuses défiler lors des Fashion Weeks aux côtés de leurs homologues plus minces. Cette mixité est un véritable pas en avant pour le secteur et permet de démocratiser l’image de la mode.

La reconnaissance du métier de modèle grande taille

Auparavant, être mannequin grande taille était souvent mal perçu et considéré comme un sous-métier. Aujourd’hui, ces modèles sont reconnus pour leur professionnalisme et leur travail acharné. Ils sont désormais courtisés par les agences de mannequins et peuvent prétendre à des contrats aussi prestigieux que leurs consoeurs plus minces.

Le body positive : un mouvement qui prône l’acceptation de soi

Les mannequins rondes sont souvent associées au mouvement du body positive, qui encourage les femmes à accepter leur corps tel qu’il est, sans chercher à correspondre aux standards de beauté imposés par la société. Cette philosophie repose sur la bienveillance envers soi-même et la diversité corporelle.

Des ambassadrices engagées

Les mannequins rondes sont de véritables porte-paroles du body positive et n’hésitent pas à s’exprimer sur le sujet lors d’interviews ou sur les réseaux sociaux. Elles encouragent ainsi leurs fans à assumer leurs rondeurs et à ne pas céder à la pression de l’apparence.

Un combat encore loin d’être gagné

Malgré les avancées réalisées ces dernières années, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les mannequins rondes soient totalement intégrées dans le monde de la mode. Les mentalités évoluent lentement, mais sûrement, et il est essentiel de continuer à militer pour une représentation plus réaliste et diverse des femmes dans ce secteur.

Découvrez d’ailleurs le parcours pour devenir mannequin grande taille si vous désirez faire partie de la révolution.

Les défis à relever

Lutter contre la discrimination et les préjugés

Faire reconnaître la compétence des mannequins rondes au même titre que les autres modèles

Promouvoir une mode plus éthique et responsable, qui respecte toutes les morphologies

En conclusion, l’arrivée des mannequins rondes dans le secteur de la mode a permis de redéfinir les standards de beauté et d’offrir une vision plus réaliste et inclusive du corps féminin. Il est primordial de continuer à soutenir ces femmes talentueuses et audacieuses, qui sont en train de révolutionner l’industrie et de prouver que la beauté n’a pas qu’une seule taille.