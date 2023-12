La tendance irrésistible des coiffures courtes en 2021

Au fil des années, la coiffure courte a su s’imposer comme une véritable référence en termes de style et de modernité. À la fois chic et pratique, un grand nombre de femmes succombent à l’appel de cette coupe qui offre une multitude de possibilités. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les grandes tendances en matière de coiffure courte pour vous inspirer et trouver la coupe qui mettra en valeur votre visage et votre personnalité.

Les coupes asymétriques, audacieuses et originales

Si vous êtes à la recherche d’une coiffure originale et pleine de caractère, les coupes asymétriques sont faites pour vous. Elles offrent un contraste saisissant entre les différentes longueurs de cheveux et apportent une touche d’audace à votre look. Ces coupes conviennent particulièrement aux femmes ayant un visage ovale ou carré, car elles permettent de casser les lignes du visage et d’équilibrer les proportions.

Le carré asymétrique

Ce grand classique de la coiffure courte se réinvente chaque année pour rester au goût du jour. Le carré asymétrique est idéal si vous souhaitez changer de tête sans trop oser. Il se caractérise par une différence de longueur entre les deux côtés de la tête, ce qui crée un effet dynamique et moderne. Pour accentuer l’effet, vous pouvez opter pour une version dégradée ou effilée.

La coupe pixie asymétrique

Issue de l’univers des fées, la coupe pixie a conquis les femmes du monde entier grâce à sa simplicité et son charme. En ajoutant une touche d’asymétrie, cette coupe devient encore plus séduisante et originale. Les cheveux sont coupés très courts sur les côtés et à l’arrière, tandis que la frange est longue et plongeante. Cette variante de la coupe pixie convient particulièrement aux visages fins et allongés.

Les jours où vous avez envie de moderniser ou de dompter votre coiffure courte asymétrique, vous pouvez opter pour un balayage sur le côté. Le côté glamour se marie ici au classique pour un bel effet intemporel.

Les coiffures courtes volumineuses, pour un effet glamour

Si vous avez les cheveux fins ou peu épais, optez pour une coiffure courte volumineuse. Ces coupes donnent l’illusion d’une chevelure dense et fournie en apportant du volume aux racines. Elles sont également parfaites pour celles qui recherchent un style rétro et glamour.

Le carré boule

Inspirée des années 60, cette coupe se caractérise par une forme arrondie et un volume généreux au niveau des racines. Le carré boule s’adapte parfaitement aux cheveux raides et fins, mais peut être légèrement plus difficile à réaliser sur des cheveux bouclés ou frisés. N’hésitez pas à jouer avec les textures en utilisant des produits coiffants pour obtenir un résultat parfait.

La coupe courte ébouriffée

Si vous êtes à la recherche d’une coiffure facile à entretenir et pleine de peps, la coupe courte ébouriffée est idéale. Pour réaliser cette coiffure, il suffit de couper les cheveux en dégradé sur l’ensemble de la tête, en veillant à laisser un peu de longueur sur le dessus. Ensuite, utilisez une cire ou un gel coiffant pour créer du volume et donner un effet décoiffé.

Les coiffures courtes minimalistes, pour un look sophistiqué

Pour celles qui préfèrent un style plus épuré et élégant, les coiffures courtes minimalistes sont une option parfaite. Elles se caractérisent par des lignes simples et épurées et conviennent particulièrement aux femmes ayant un visage anguleux ou très fin.

Le carré droit

Cette coupe intemporelle séduit par sa simplicité et son élégance. Le carré droit consiste en une coupe droite au niveau des mâchoires, ce qui met en valeur les traits du visage. Il peut être porté avec ou sans frange, en fonction de vos préférences et de la forme de votre visage.

La coupe garçonne

Autre alternative minimaliste, la coupe garçonne est particulièrement adaptée aux femmes ayant un visage fin et allongé. Elle consiste à couper les cheveux très courts sur l’ensemble de la tête, en veillant à garder une frange droite et courte pour un effet chic et sophistiqué.

En résumé, les coiffures courtes offrent une multitude de possibilités pour satisfaire toutes vos envies. Qu’il s’agisse de coupes asymétriques, volumineuses ou minimalistes, vous trouverez forcément la coupe qui sublimera votre visage et reflétera votre personnalité. N’hésitez pas à consulter un professionnel pour obtenir des conseils personnalisés et choisir la coiffure idéale.

