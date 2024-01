Le guide ultime pour décrypter la correspondance des tailles dans l’univers de la mode

Trouver la bonne taille de vêtement peut s’avérer être un véritable casse-tête. Entre les différences de tailles selon les marques et les pays, il n’est pas toujours évident de savoir quelle taille choisir. Cet article vous propose un guide complet pour comprendre la tableau correspondance taille et vous aider à trouver facilement la taille idéale pour vos hauts, pantalons, combinaisons, tour de poitrine et tour de bassin.

Les tailles universelles : comment ça marche ?

Dans le monde de la mode, il existe différentes normes pour déterminer la taille des vêtements. Ces normes varient en fonction des pays et des régions du monde. Pour simplifier les choses, on retrouve généralement trois grandes catégories :

Les tailles européennes (EU) : elles sont exprimées en centimètres et correspondent à la stature et au tour de poitrine/bassin. Les tailles EU sont souvent utilisées dans les pays européens, mais aussi en Asie.

: elles sont exprimées en centimètres et correspondent à la stature et au tour de poitrine/bassin. Les tailles EU sont souvent utilisées dans les pays européens, mais aussi en Asie. Les tailles américaines (US) : elles sont exprimées en lettres (XS, S, M, L, XL, etc.) et sont basées sur le tour de poitrine/bassin en pouces. Les tailles US sont principalement utilisées aux États-Unis, au Canada et en Australie.

: elles sont exprimées en lettres (XS, S, M, L, XL, etc.) et sont basées sur le tour de poitrine/bassin en pouces. Les tailles US sont principalement utilisées aux États-Unis, au Canada et en Australie. Les tailles anglaises (UK) : elles sont également exprimées en lettres et se basent sur les mêmes mesures que les tailles US, mais les correspondances ne sont pas toujours les mêmes. Les tailles UK sont couramment utilisées au Royaume-Uni et en Irlande.

Maintenant que vous connaissez les principales catégories de tailles, il est temps d’apprendre à les convertir !

Le tableau de correspondance des tailles pour les hauts

Pour trouver la taille idéale pour vos hauts, il vous faut connaître votre tour de poitrine. Pour cela, munissez-vous d’un mètre ruban et mesurez la partie la plus large de votre buste, généralement au niveau des seins.

Les tailles françaises

En France, les tailles de hauts sont généralement exprimées en chiffres impairs (35, 37, 39, etc.). Voici un exemple de tableau de correspondance pour les tailles françaises :

Taille 35 : tour de poitrine de 81 à 84 cm Taille 37 : tour de poitrine de 85 à 88 cm Taille 39 : tour de poitrine de 89 à 92 cm …

La conversion entre les différentes normes

Voici un exemple de tableau de conversion entre les tailles françaises, européennes, américaines et anglaises :

Taille FR 35 = Taille EU 34 = Taille US XXS = Taille UK 6

Taille FR 37 = Taille EU 36 = Taille US XS = Taille UK 8

Taille FR 39 = Taille EU 38 = Taille US S = Taille UK 10

…

Le tableau de correspondance des tailles pour les pantalons et combinaisons

Pour les pantalons et combinaisons, il vous faudra connaître votre tour de bassin, c’est-à-dire la mesure de la partie la plus large de vos hanches.

Les tailles françaises

En France, les tailles de pantalons sont généralement exprimées en chiffres pairs (34, 36, 38, etc.). Voici un exemple de tableau de correspondance pour les tailles françaises :

Taille 34 : tour de bassin de 88 à 92 cm Taille 36 : tour de bassin de 92 à 96 cm Taille 38 : tour de bassin de 96 à 100 cm …

La conversion entre les différentes normes

Voici un exemple de tableau de conversion entre les tailles françaises, européennes, américaines et anglaises pour les pantalons :

Taille FR 34 = Taille EU 32 = Taille US 0 = Taille UK 4

Taille FR 36 = Taille EU 34 = Taille US 2 = Taille UK 6

Taille FR 38 = Taille EU 36 = Taille US 4 = Taille UK 8

…

Il est important de noter que ces tableaux sont donnés à titre indicatif et peuvent varier d’une marque à l’autre. N’hésitez pas à consulter les guides des tailles spécifiques à chaque enseigne pour vous assurer de choisir la taille qui vous conviendra le mieux.

Les astuces pour bien choisir sa taille

Voici quelques conseils pour vous aider à sélectionner la taille idéale :

Mesurez-vous régulièrement : votre morphologie peut évoluer avec le temps, il est donc recommandé de prendre vos mesures au moins une fois par an.

: votre morphologie peut évoluer avec le temps, il est donc recommandé de prendre vos mesures au moins une fois par an. Privilégiez les vêtements ajustables : optez pour des pantalons à ceinture élastique ou des hauts à bretelles réglables, qui s’adapteront plus facilement à votre morphologie.

: optez pour des pantalons à ceinture élastique ou des hauts à bretelles réglables, qui s’adapteront plus facilement à votre morphologie. Essayez toujours avant d’acheter : même si vous pensez connaître votre taille, n’hésitez pas à essayer plusieurs tailles en magasin pour être sûr(e) de faire le bon choix.

Pour conclure, comprendre la tableau correspondance taille est essentiel pour vous sentir à l’aise dans vos vêtements et mettre en valeur votre morphologie. N’hésitez pas à vous référer aux tableaux de conversion et aux conseils donnés dans cet article pour faire les bons choix dans l’univers de la mode.

