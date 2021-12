5 astuces pour rester motivée jusqu’au bout du régime !

Es-tu prête ?

Prête à commencer ton régime à l’approche du printemps ?

Prête pour une longue course vers la perte de tes kilos ?

Prête à résister aux pièges qui font craquer ?

Tu es sûrement motivée, mais avec les soirées entre potes, les repas de famille, les grosses envie de chocolat ou la stabilisation, résister sur la durée n’est pas chose simple !

Voici 5 astuces pour t’aider et rester motivée jusqu’au bout de ton régime !



1 . Ne regarde pas la mode grande taille !

Une des grosses motivations pour faire un régime, c’est : « Enfin trouver des vêtements mode et sympa à ma taille !« »parce que « Faut pas se leurrer, quand on est grosse on ne peut pas s’habiller !«

J’espère que tu as bien profité de cette excuse, parce que je suis au regret de t’annoncer qu’elle n’est plus valable !

Alors toi qui veut continuer à y croire quand même, surtout ne va pas regarder ce qui se passe ici, là ou là.

Ne regarde jamais ces trucs là malheureuse! Tu pourrais trouver que c’est pas si moche que ça !

N’essaie pas de trouver des bonnes adresses, ni de regarder les boutiques dont les filles parlent. Tu pourrais découvrir que tes adresses et tes idées en matière de mode grande taille sont périmées, que tu peux trouver des trucs jolis, qui te plaisent, à ta taille et qui te mettent en valeur … que ton rejet est peut-être juste idéologique !

ATTENTION : Ne regardes surtout pas les images ci-dessous !

2 . Ne voyage pas !

Quand tu te ballades dans la tue tu entends parfois des réflexions, tu surprend des regards et tu sent un tension lourde autour de toi. Et tout ça tu en marre de le subir c’est aussi pour cela que tu veux perdre du poids.

Alors ne voyage pas !

Dans la plupart des pays où tu pourrais aller, tu te rendrais vite compte que le regard qu’on peut porter sur toi n’est pas du tout le même que celui que tu subis parfois chez toi !

Par exemple en Angleterre, les rondes n’ont pas peur de s’habiller, de sortir, faire la fête, mettre des choses courtes, décolletées. Majoritairement, les gens s’en fichent que tu sois ronde !

Autre exemple (au hasard) l’Espagne.

Dans la rue les gens ne te regardent pas, ils te laissent faire ta vie, ne se mêlent pas de tes affaires, question de culture !

En Hollande, Norvège, Allemagne et autres pays nordiques, on trouve plus facilement des vêtements pour les grandes, et pour les rondes …

Même en Belgique, tu as moins l’impression d’être une extraterrestre quand tu te ballades !

Donc je le redis, ne voyage pas. Tu pourrais comprendre que même si il y a des cons partout, de tous les pays, c’est en France qu’il est le plus difficile d’être ronde, c’est là que la pression sur l’image est l’une des plus fortes !

Et ça … cette constatation … ça pourrait ouvrir des perspectives que vraiment tu n’as pas envie de voir si tu veux garder ta motivation pour perdre tes kilos.

Reste éloignée des frontières !!!

3 . Fais attention à ce que tu vois/entends/lis !!!

Tu pense que tu es trop grosse. Il ne faudrait surtout pas que tu perdes de vue cette idée là.

Attention ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu lis pourrait te démotiver.

Pour te protéger voici ce que tu peux faire :

Évite tout ce qui parle d’image de soi.

Méfie toi de la télévision et en particulier d’émission comme D&co ou pire Belle toute nue

Ne vas voir aucune autre page sur ce site !

Au niveau de tes lectures, favorise les articles de mode, les articles sur la minceur, les livres qui parlent de régime.

Si tu choisis bien, si tu lis en priorité les trucs les plus connus dans les médias, tu devrais majoritairement voir des photos de femmes qui sont une pure motivation pour perdre du poids car elle sont minces voir ultra minces !

Retouchées ou pas, on s’en moque ! Ce qui compte pour garder la motivation, c’est ce que ta rétine imprime.

4 . Dans la rue

Il y a deux choses essentiels pour t’aider dans ton combat contre la graisse lorsque tu es dans la rue.

Ce qui va t’aider, et ce qui peut te faire abandonner.

Les panneaux publicitaires et les vitrines (principalement de pharmacie) sont de grandes aides pour ta motivation !

Elle te montreront des produits de régimes, des images de femmes minces, de jambes élancées de fessiers ronds et fermes …. Ce sont d’excellents modèles dans ta lutte, car quel que soit ton poids, tu te trouveras toujours plus grosse ou moins bien faite que ces filles là !

Danger ! Ne regardes pas les autres femmes que tu croises.

Si tu regardais attentivement, tu pourrais alors te rendre compte que la plupart des femmes ne sont pas des couvertures de magasines … et que ces femmes qui ne sont pas des couvertures de magasines, il y en a pleins qui vivent très bien et qui s’en fichent. Ne regardes pas, ça pourrait te donner envie de faire comme elles.

Astuce : Colles une petite photo de ta mannequin préférée sur le côté de tes lunettes (Si tu n’as pas d’idée, Calista Flockhart ou Eidi Klum font très bien l’affaire). Ainsi tu pourras marcher sereinement dans la rue, les images de tes mannequins te protégeront tels des oeillères et seront là pour te rappeler sans cesse que tu n’es pas parfaite !

5 . Stabilisation

Après avoir durement perdu tes kilos avec ton régime, arrives une étape très importante.

Tu vas t’interroger pour savoir ce que tu dois faire pour garder ton nouveau poids. Tu vas donc chercher des infos pour ta phase de stabilisation !

Si tu veux rester motiver, prend pour argent comptant tout ce que tu vas lire sur le sujet qui te dit que : « Ça marche ! »

Ne cherche pas plus loin !

Sinon, tu risques de tomber sur des études qui disent que tu risque d’abandonner ton régime dans 5 semaines, des statistiques parlent de 90% d’échec dans les 3 à 5 ans, ou pire des articles qui te disent que le régime ça doit être ad vitam. Et juste derrière un autre article qui t’explique qu’un régime peu faire grossir, que c’est la porte ouverte vers des carences ou encore des TCA.

Alors stop ! Arrête toi à la première info qui te convient, et souri à la vie !

Voilà, grâce à ces 5 astuces tu es prête et armée !

N’oublies pas, tout le monde le dit (donc ils ont forcément raison) les régimes ce n’est qu’une question de volonté !

P.S. : Si par malheur tu échoue, ne t’autoflagèles pas.

Viens plutôt faire un tour par ici.

:)