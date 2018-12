12 trucs pour se réveiller de bonne humeur

Nous ne sommes pas tous égaux devant le réveil !

Pour certains c’est un moment difficile à passer jusqu’à la douche, ou un séisme si on leur parle trop tôt :

“Le matin au réveil, je suis assez “traîne la patte”“, “aucune motivation, la vraie déprimée de la vie …” peut-on lire sur le forum.

On trouve aussi tout un florilège d’adjectif et d’expression : “

“Brume … Gaz … Humeur massacrante … Ronchon … Molle … Désagréable … gdmofivneslirugbvmpocijzegh … Je suis dans le cake au réveil … au radar …“

Et puis il y a la poignée d’élus qui vivent bien, voir très bien le réveil !

Ceux qui disent être ” frais et dispo” comme MademoiselleClef ou “opérationnelle dès le matin” comme Tryskellia sur le forum.

Vous connaissez sûrement au moins une personne qui se lève le matin toujours de bonne humeur et souriante. (Attention je parle d’une vraie personne, pas de celles qu’on voit dans les publicités.)

Mais alors quel est leur secret pour se réveiller du bon pied ?

Si vous posez la question, on te répondra sûrement : “C’est naturel, c’est mon tempérament !”

Tsss tsss tsss que nenni, se réveiller du bon pied ne s’improvise pas

Isonami a dit sur le forum “C’est terrible de ne pas être du matin“, et pour bien se réveiller il y a des astuces !

Voici enfin 7 trucs pour se réveiller du bon pied :



1 – Un bon réveil se prépare dès la veille

La veille au soir, libèrez l’espace du petit déjeuner pour le matin arriver dans un lieu accueillant, où vous pourrez vous poser tranquillement et pas faire la guerre pour trouver 2 cm de libres pour poser ta tasse.

Au moment de vous coucher, posez vos chaussons de façon à pouvoir y glisser directement vos pieds au réveil, et éviter le contact glacial du sol ou la chasse aux chaussons.

Mettez aussi à porter de main, une robe de chambre ou un vieux gilet douillet pour te couvrir en cas de matin frisquet



2- Un espace clair et net

La meilleure façon de se démotiver dès le réveil, c’est de se trouver nez à nez avec une pile de linge sale, de vaisselle … à faire.

Dans la mesure du possible, ne gardez pas de ménage ou de repassage à faire pour le matin.

Si vous n’avez pas le temps de tout faire le soir, mettez-le de côté, mais ne laissez pas un gros tas au milieu de la cuisine ou de la salle de bain.

3- Le matelas change tout

Investissez dans un bon lit (matelas et sommier), OK ça coûte bonbon, mais on change que tous les dix ans et surtout un bon lit c’est un meilleur sommeil donc plus d’énergie et une meilleure forme au quotidien.

Un bon lit c’est aussi un bon soutien pour ton dos et moins de douleurs ou simplement un investissement pour votre future santé.

Le lit est l’un des endroits où l’on passe le plus de temps, donc autant en prendre soin

4- La guerre de la couette

Dans le lit le matin, c’est un peu comme un champ de bataille où la guerre de la couette a fait rage !

Une personne est enroulé(e) moelleusement dans la couette ou la couverture, et l’autre elle n’a plus rien que le froid.

Il existe une solution facile pour se réconcilier, avoir tout simplement une petite couette chacun pour soi.

5- Le coucher

Si vous avez du mal à vous lever le matin, c’est peut-être que vous ne dormez pas assez.

Tentez de vous coucher plus tôt .

Une fois lit, mettez-vous dans l’ambiance pour dormir.

Lumière douce, donc pas d’écran (télé, portable …) et pourquoi pas un peu de lecture.

Attention, ne choisir pas un livre que vous n’arriverez pas à poser avant d’en connaître la fin.

6- Créer l’ambiance

Pour t’aider à avoir un réveil plus doux, surtout l’hiver quand il faut se lever et qu’il fait encore nuit, offrez.vous un simulateur d’aube.

Pour le réveil, oubliez les sonneries tonitruantes, les radios aux infos déprimantes et mettez une musique que vous aimes assez énergique pour donner envie de danser et de sortir de son lit.

7- Commencer avec un peu de fraîcheur

Le corps a besoin d’eau, surtout après une longue nuit.

Garde une bouteille d’eau près de votre lit, pour prendre une gorgée avant même de sortir complètement de son lit.

8- Puis un peu de chaleur

L’hiver, pour aider à affronter le froid, avant de prendre sa douche passez votre serviette au sèche-linge pour une serviette moelleuse et toute douce.

Pour réveiller ton corps en douceur, évitez la douche glacée et prenez une douche chaude qui aidera votre corps à revenir à la bonne température .



9- Positivisme

Si vous vous levez en disant que “ça craint” de se lever aussi tôt, vous risquez de partir avec une mauvaise énergie pour toute la journée.

Essaie de trouver les choses positives.

Exemple : “Il est tôt, tant mieux le quartier est calme.”

“J’ai sommeil, pas grave je me ferais une bonne boisson chaude en arrivant au bureau.”

“J’ai froid, cool je vais pouvoir mettre un gros pull douillet”

…

10- Le petit déjeuner

Commencez la journée avec un petit déjeuner et pas le ventre vide, tartine, gâteau, yaourt ou/et fruit à vous de choisir selon vos goûts et votre appétit.

Si vous n’avez pas faim, emportez un petit quelque chose pour le manger une ou deux heures plus tard.

Vous pouvez aussi prendre le petit dej en plusieurs étapes. Une boisson chaude chez vous, un jus d’orange sur le quai, un croissant en arrivant au boulot … À vous de trouver le rythme qui vous convient le mieux.

11- Se fixer un objectif

La journée avance toujours mieux quand vous savez qu’un truc cool attend en fin de journée.

Réservez-vous des trucs sympas, un bon bain chaud, un épisode d’une série que vous aimez, un café avec une amie, un départ en week-end …

12- Prendre son temps

Le matin beaucoup sont ceux qui valent gagner du temps.

Réveille le plus tard possible, préparation express, course dans le transport et potentiel retard à l’arrivée au bureau.

Avec un tel programme difficile d’être de bonne humeur.

Changez vos habitudes et prenez le temps de vous réveiller. Laissez un peu de temps au lit, au moins 30 min pour le petit déjeuner, etc.

Si vous commencez la journée sans vous presser vous verrez que vous serez plus zen au fil des temps et donc de meilleure humeur le matin.

C’est quoi votre truc pour vous réveiller de bonne humeur ?