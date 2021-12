Hiver : 5 astuces pour se réchauffer sans ressembler au bonhomme michelin !

L’hiver est bien là avec ses températures glaciales, impossible de ne pas le sentir.

Pour affronter ce froid incisif, on ne dispose pas toujours d’accessoires pratiques, qui laissent liberté de mouvement et peu d’encombrement.

Même si le froid, le temps gris, les -5ºC nous taquinent, on ne va pas se laisser faire !

Fini le froid, finie la sensation « emmitouflée-emprisonnée », la tête coincée entre le grand col du manteau et le bonnet, le sac à main d’un côté, le téléphone de l’autre, les gants qui tombent dans une flaque de gadoue à moitié gelée, le bout d’écharpe qui se coince dans la portière… ouf !

Etre couverte c’est bien, être engoncer, doubler de volume pour se réchauffer et ne plus pouvoir bouger ce n’est plus possible !

Alors il y a évidemment des trucs pour avoir chaud mais ce n’est pas tout, aujourd’hui voici 5 nouvelles idées astucieuses, combinant protection anti-froid, côté pratique et mode.

Fini le bonnet qui décoiffe, bonjour les cache-oreilles !

Quand on parle de cache-oreilles on a parfois la vision Gigi dans Les Bronzés font du ski (Aïe!), mais heureusement la mode évolue et il en existe maintenant de toutes sortes. De l’imprimé militaire au pliable (qui ne prend pas plus de place qu’un portable dans le sac) en passant par le trendy en fausse fourrure ou discret tendance à placer sur la nuque, ou encore minimaliste avec les earbags, l’éventail est maintenant large pour permettre à tout le monde de trouver son bonheur.

Le faux col renvoi au placard l’écharpe longue qui s’envole

Cela nous est arrivé à toutes, sortir à la va-vite et une fois dehors, se rendre compte que l’écharpe glisse sur les épaules du manteau et devoir la remonter toutes les trente secondes.

Il existe certes les astuces du noeud, d’une broche ou de l’écharpe dans le manteau mais ce n’est quand même pas toujours pratique.

Pour remédier à ces petits problèmes « techniques » rien de mieux que l’écharpe infinie alias l’écharpe-col, faux col ou col XXL, simple ou double, en laine ou en synthétique, une fois enfilée elle restera bien autour du cou.

En plus tu peux porter les col xxl, ou écharpe ciculaire de pleins de façons comme démontrer chez American Apparel.

Oser les jupes même en hiver en jouant avec les leggings et les guêtres

Sortez vos jupes de l’armoire, avec les leggings et les jambières il n’y a plus de prétexte pour ne pas porter de jupe en hiver. Les leggings aussi nommés « caleçons », et parfois tregging ou jegging existent aujourd’hui dans toutes les couleurs, imprimés (panthère, rayures, pieds de poule…), matières et aussi en grande taille). Plus épais que le collant sans-pieds il tiennent plus chaud et portés ils donnent l’impression d’être en pantalon, bonne idée pour celles qui ne sont pas à l’aise en jupe.

Agrémentées de rubans, pompons, surpiqure, sur des ballerines ou par-dessus les bottes, les jambières, guêtres et autre « leg warmers » constituent l’accessoire parfait à assortir avec ta tenue.

Ces deux accessoires complémentaires battront à plate couture les anciens collants maillés qui ne te serviront souvent plus que sous les pantalons !

Plus pratique que les gants : La mitaine et les arm warmers

Perso, je déteste quitter mon gant à chaque fois que je dois répondre à un appel sur mon téléphone à écran tactile, l’autre solution serait de laisser sonner mais avant de me fâcher avec le moitié des personnes qui m’appellent j’ai préféré chercher une solution intermédiaire et l’idée suivante est apparue : des mitaines-moufle ou des arm warmers pour pouvoir répondre au téléphone, prendre des notes ou chercher mes cartes tout en protégeant le reste de la main.

En complément, l’outil « MacGiver » discret qui nous sauve les mains : le chauffe-mains !

Ils jouent le rôle d’une véritable chaufferette de poche à utilisation unique ou multiple selon les modèles. Ils se déclinent maintenant en version électrique rechargeable pas plus grand qu’un petit ipod, en version Zippo

Il en existe même des versions USB pour rester bien au chaud devant son ordi !

Bien entendu, l’essentiel est de bien se couvrir pour éviter les coups de froid.

Si tu as d’autres astuces c’est le moment de nous en faire part, en commentaire. Ils sont là pour ça !