15 Blousons et bombers grande taille de printemps

Au moment de quitter son manteau d’hiver pour une saison plus douce, on peut opter pour différents types de veste.

Vestes en jean simple ou fantaisie, vestes utilitaires, trench … dans cette sélection on se tourne vers les blousons et bombers.

En effet, pour le printemps 2017 les bombers ont la cote, mais attention pas juste un simple bomber noir ou façon université, ici on parle de blousons colorés et imprimés, car pour celles qui ne le savent pas encore le printemps 2017 sera fleuris !

Voici donc 15 blousons grande taille qui nous ont tapé dans l’oeil :