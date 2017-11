Candice Huffine lance une collection sportive jusqu’au 62 : Day Won

On vous avait dit que la prochaine mannequin Plus a faire des vagues serait Candice Huffine.

Justement Candice qui a tout juste 33 ans vient de lancer sa marque de vêtements grande taille sport et les tailles vont jusqu’au 60/62 ce qui est vraiment rare pour les collections sports.

Oui, oui enfin une marque qui se lance avec des vêtements pour toutes les femmes, avec des pièces techniques qui permettent de se bouger le popotin dans les meilleures conditions pour toutes les tailles.

À noter que Candice est une sportive régulière et une coureuse de fond, elle a même couru le marathon de Boston en avril en avril dernier.

Elle a

donc elle a une bonne idée de nos besoins en vêtements de sport et cela se voit.

Elle a déjà testé la collection en courant, faisant du spining, en avion et même pour aller bruncher.

Tous les vêtements ont été vraiment pensés par Candice pour être pratiques et suivre le corps pendant le sport.

On trouve notamment deux débardeurs spécialement longs pour pouvoir couvrir ce que l’on veut, des leggings de compressions.

Des matières respirantes et antimicrobiennes.

Il y a même des détails, comme par exemple une poche pour le téléphone sur certains leggings

“Aujourd’hui, les labels font des efforts, mais ce n’est pas assez. Dans les grandes tailles, les pièces sont toujours un peu différentes et l’offre est trop réduite” a-t-elle confié au magazine Self.

En tant qu’activiste body positive, il était vraiment important pour Candice de faire une collection qui inclut toutes les tailles, c’est pour cela que sa collection va de la taille 0 américaine au 32 (soit du 30 au 62FR).

Les prix vont de 16,32 à 76,42€* hors frais de port.

Les pièces sont fabriqués aux Etats Unis à la commande, oui oui, juste quand vous confirmez votre achat cela part en fabrication.

C’est d’ailleurs grâce à cette petite actuce que Day-Won peut proposer autant de tailles.

Une publication partagée par Day/Won (@yourdaywon) le 13 Oct. 2017 à 7h17 PDT

“Day/Won, ça signifie qu’on a réussi sa journée. Ce n’est pas une abstraction, mais une façon de galvaniser les femmes” ajoute Candice.

Calendrier Pirelli, Fashion week de New York, Campagne Mango, Venus de Botticcelli et maintenant sa propre marque, nous somme impatient de voir la prochaine nouveauté de Candice.

Le site : Day-Won