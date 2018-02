Les mannequins grande taille assurent au défilé de Christian Siriano

Quand Ashley Graham ouvre le défilé de Christian Siriano, toute de rouge vêtue, le ton est donné !

Superbe, sexy, charnelle et classe la belle est vraiment devenue le mannequin Plus star que toute le monde s’arrache et on comprend pourquoi.

Sur le tapis rouge plus de 70 looks et une dizaine de mannequins Plus parmi lesquelles on retrouve Candice Huffine, Tara Lynn, Sabina Karlson, Marquita Pring, Jocelyn Corona, Chloé Véro, Seynabou Cissé … et même l’actrice Danielle Brooks

Engagé envers les femmes rondes qu’il sait mettre en beauté comme avec des femmes de n’importe quelle taille, Siriano a encore fait défilé 10 mannequins Plus et pour bien que tout le monde comprenne ce message positive, il n’a pas hésité à faire appel à l’actrice Danielle Brooks pour montrer que la beauté c’est une question d’attitude et de robe, mais pas de taille ;)

Pour chaque style présent dans la collection, il existe une version portée par une pulpeuse.

C’est un véritable engagement envers toutes les femmes auquel Christian Siriano se tient, tout comme Chromat.

Siriano c’est aussi la preuve qu’on peut être talentueux, avoir du succès tout associant son image à celles de femmes voluptueuses.

Il est vraiment dommage que si peu de créateurs et de marques ne suivent pas l’exemple de Christian.

Les créateurs devraient être capables de prendre des risques, de se projeter et de jouer avec les courbes et toutes les variétés de beauté des femmes au lieu de s’enfermer dans une mode avec des mannequins au physique souvent plus proche de celui d’adolescentes que de femmes comme leurs clientes.

Saviez-vous que Christian Siriano a gagné la saison 4 de Project Runway il y a 10 ans ?

10 ans de mode et de robe de plus en plus incroyable pour ce créateur qui fait partie des rares à habiller toutes les femmes.

On espère en tout cas que les marques grandes tailles s’inspirons de Christian Siriano pour nous proposer pour l’hiver prochain une mode avec des couleurs vibrantes portées par des mannequins qui ont des formes.

En véritable star, Ashley c’est offert le luxe de faire 2 passages dans 2 tenues différentes sur le tapis rouge. On ne s’en lasse pas !

Danielle Brooks, la star de Orange is the new black a fait sensation durant le défilé

Pour les curieux et curieuses qui comme moi se demandent comme moi ce que Ashley peut bien porter sous son manteau, voici la réponse en image ;)

Une publication partagée par Christian Siriano (@csiriano) le 11 Févr. 2018 à 3 :11 PST

Le site : Christian Siriano