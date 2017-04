MorePlusPlease – Plus de 50% des femmes sont rondes, où sont-elles ?

Plus de 50% des femmes sont rondes, où sont-elles ? C’est la question que pose Navabi pour sa campagne More Plus Please.

La marque qui propose de la mode grande taille à partir du 44, pense que la mode ne devrait être limité par la taille et se demande où sont les rondes, car quand on ouvre un magazine, on regarde la télé ou juste un événement avec des célébrités, les rondes quand elles ne sont pas simplement absentes sont en une minuscule minorité alors que nous représentons plus de 50% de la population féminine.



“Nous croyons que cela devrait être normal de voir apparaître des rondes dans des magazines et sur leurs couvertures. Et de montrer juste à quel point ce serait ‘normal’ et fabuleux, nous avons créer ces couvertures avec quelques-unes de nos femmes rondes préférées.“

Eh oui, pourquoi les médias nous cachent-ils autant ? Pourquoi seules quelques mannequins Plus arrivent sur les couvertures de trop rares fois et rarement en Europe.

On a vu par exemple Candice Huffine au Mexique, FLuvia Lacerda au Brésil, Nadia Aboulhosn aux US, Tess, Melissa McCarthy, Justine Legault au Québec, Gabourey Sidibe, Adele, Queen Latifah, Beth Ditto et la record woman des couvertures, évidemment Ashley Graham … eh oui la liste n’est pas très longue, c’est un fait !

D’ailleurs Navabi avance des chiffres, les photos de rondes seraient en moyenne dans 8% des publications britanniques hebdomadaires, 2% des publications mensuelles. En Allemagne seulement 3% pour les hebdomadaires et 2% pour les mensuels, je n’ose même pas imaginé les statistiques pour les magazines français.

Et encore, Navabi avoue avoir été généreux dans ces statistiques en incluant parmi les grandes tailles des célébrités comme Kim Kardashian et Holly Willoughby que l’on ne peut vraiment pas mettre dans les rondes.

Le changement que nous aimerions toutes voir ?

Des créateurs qui comme Christian Siriano n’ont pas peut de faire défiler des rondes et des femmes de toutes tailles. Ils l’ont fait à New York cette année, ce n’est donc pas impossible.

Que les marques aient à disposition des vêtements dans plus de tailles pour leur promotion auprès des médias.

Tout simplement, et cela on le demande sur Vivelesrondes depuis des années, plus de diversités et de femmes de tailles variées dans tous les médias.

MorePlusPlease nous invite à partager cette vidéo avec le hashtag #MorePlusPlease pour dire aux marques, créateur et aux médias que l’on veut voir plus de rondes et une représentation plus juste. Faites passer le message !

Pour voir toutes les couvertures : Moreplusplease.com